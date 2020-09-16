Максимальный размер возврата средств за туры по России может быть увеличен с 15 тыс. до 50 тыс. рублей, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ. Также предлагается снять ограничение по минимальной стоимости туристической услуги для того, чтобы она могла быть включена в программу кешбэка. Минимальная длительность поездки в рамках программы может быть сокращена с четырех до двух ночей.

Проект документа также предполагает включение в программу туристического кешбэка санаторно-курортных организаций, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности, и организаций отдыха детей и их оздоровления, а также владельцев агрегаторов, следует из пояснительной записки.

Мишустин поручил продлить программу кешбэков за туры по России 👍 Ранее Зарина Догузова анонсировала изменения в программе путешествий с кешбэком.

«Также проектом постановления закреплено право Федерального агентства по туризму на установление срока исполнения туристской услуги (начало и окончание), что позволит оперативно управлять предложениями туроператоров и средств размещения в периоды низкого и высокого спроса», — отмечается в проекте документа.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил, что программа туристического кешбэка должна быть продлена до конца года и распространяться на период новогодних каникул. Программа была запущена для стимулирования внутренних путешествий. Для ее реализации правительством РФ было выделено 15 млрд рублей.