Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своему заместителю Дмитрию Чернышенко и главе Ростуризма Зарине Догузовой подготовить документы для продления программы кешбэка за туры по России, говорится в сообщении на сайте правительства.

«Президент поддержал и предложение о расширении программы туров по России с компенсацией до конца этого года и дал поручение проработать выделение дополнительных средств на следующий год. Прошу вице-премьера Дмитрия Чернышенко и руководителя Ростуризма Зарину Догузову оперативно подготовить необходимые документы», — отмечается в сообщении.

Ростуризм анонсировал изменения в программе путешествий с кешбэком В частности, второе окно продаж будет значительно больше по времени.

Ранее Зарина Догузова анонсировала изменения в программе путешествий с кешбэком. «Мы скорректируем условия программы под запросы туристов и бизнеса, — сообщила Догузова. — Второе окно продаж будет значительно больше по времени, точные даты его начала мы сообщим в ближайшее время. Сократится минимальное количество ночей для получения возврата средств — до двух ночей, это открывает возможности для коротких поездок на выходные. Соответственно, будет снижена минимальная стоимость тура или проживания, необходимая для возврата средств. Готовится также целый ряд технологических доработок для удобства туристов и субъектов отрасли».