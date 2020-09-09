Условия программы стимулирования внутренних туристических поездок будут скорректированы под запросы туристов и бизнеса. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, чье заявление приводится на сайте ведомства.

«Решение президента России о продолжении программы уже в этом году позволит нам значительно увеличить загрузку туристической инфраструктуры в межсезонье, серьезно поддержать бизнес, регионы, рабочие места, а главное — даст людям возможность доступно и разнообразно отдохнуть в стране. У нас впереди детские каникулы, ноябрьские праздники и Новый год», — отметила она.

«Мы скорректируем условия программы под запросы туристов и бизнеса, — сообщила Догузова. — Второе окно продаж будет значительно больше по времени, точные даты его начала мы сообщим в ближайшее время. Сократится минимальное количество ночей для получения возврата средств — до двух ночей, это открывает возможности для коротких поездок на выходные. Соответственно, будет снижена минимальная стоимость тура или проживания, необходимая для возврата средств. Готовится также целый ряд технологических доработок для удобства туристов и субъектов отрасли».

Чернышенко: программу поддержки внутреннего туризма нужно продлить минимум до конца года По его словам, необходимо захватить новогодние каникулы, скорректировать условия программы, сделав ее еще более удобной и доступной.

Руководитель Ростуризма подчеркнула, что программу туристического кешбэка, которая впервые была реализована в период с 21 по 28 августа, поддержали все ключевые субъекты туристической отрасли. За неделю ею воспользовалось порядка 70 тыс. человек, которые приобрели туров на сумму свыше 1,4 млрд рублей. «Впервые в туризме был реализован механизм, когда, с одной стороны, поддержку и выгоду получает непосредственно турист, а с другой — участвуют все регионы страны и ключевые субъекты отрасли», — отметила Догузова.



В Ростуризме считают, что подобные программы должны быть долгосрочными и реализовываться комплексно, дополняя друг друга. «Программа возврата части средств — лишь один из инструментов повышения доступности и стимулирования спроса на внутренние направления. Полный комплекс мер сейчас рассматривается в рамках подготовки национального проекта в сфере туризма, который заложит основу для развития отрасли на десятилетия вперед», — отметила глава ведомства.