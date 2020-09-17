Планируется снижение конечных ставок кредитования для бизнеса, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на съезде лидеров «Опоры России».

«Сейчас такая работа ведется под руководством Андрея Рэмовича Белоусова. Также планируется закрепить в этой программе ряд тех новаций, которые были проведены в рамках антикризисной политики», — подчеркнул Решетников.

СМИ: ставку по кредитам для МСП могут снизить до 6,5% Представители бизнеса поддержали либерализацию условий льготной программы.

Правительство оперативно отреагировало на кризис и приняло меры, которые позволили обеспечить сохранение занятости и избежать массового роста безработицы, отметил он. Самой востребованной мерой поддержки оказались кредиты. К кризисным условиям была адаптирована программа субсидирования кредитов малого и среднего бизнеса (МСБ) под 8,5%.

Были докапитализированы региональные микрофинансовые организации на 13 млрд рублей. Уже поступило около 5 тыс. заявок на сумму 8,3 млрд рублей, по которым одобрено более 3 тыс. заявок и выданы микрозаймы на 5,6 млрд рублей.