ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 19 сентября.

Курс доллара понизился на 16,22 копейки, составив 75,0319 рубля (75,1941 рубля на 18 сентября). Курс евро снизился на 32,65 копейки до 88,9578 рубля (88,6313 рубля на 18 сентября).

На валютных торгах Московской биржи на 13:59 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 9 копеек и составил около 75,08 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 16 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 88,91 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 74,93—75,11 рубля за доллар и 88,84—89,09 рубля за евро.