🔸 Банк списал 277 113 долларов со счета клиента по доверенности. Доверенности, которую клиент никогда не выдавал. О том, почему такое до сих пор возможно, читайте в материале «Подпись фальшивая, миллионы настоящие».

🔸 Сможет ли инвестиционное страхование жизни стать альтернативой банковским депозитам, доходность которых падает, и почему зачастую полис не приносит обещанного заработка, узнаем из интервью генерального директора компании «БКС Страхование жизни» Андрея Дроздова.

🔸 Сдавать в аренду или перепродать? Купить целую квартиру или вложить небольшую сумму? О вариантах на любой кошелек и готовности к риску рассказываем в рубрике #оденьгахпросто.

🔸 Кобрендинговые карты «Пятерочка» от Альфа-Банка и от Почта Банка — это возможность получать дополнительные бонусы за привычные покупки. О том, с картой какого банка это выгоднее делать, узнаем в «Разборе Банки.ру».



🔸 Интерес граждан к страхованию жизни в этом году начал стремительно расти. О том, какие страховщики уже смогли максимально проявить себя, можно узнать из рейтинга компаний по страхованию жизни.