Рост реальных зарплат в России в июле 2020 года ускорился до 2,3% в годовом выражении с 0,6% в июне. Такие данные приводятся в опубликованном в пятницу докладе Росстата о социально-экономическом положении России в январе — августе 2020 года.

Напомним, реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По сравнению с июнем текущего года реальные зарплаты в РФ в июле снизились на 4,9%. В январе — июле 2020 года реальные заработные платы выросли на 2,9% год к году.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2020 года составила 49 844 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,7% (в январе — июле 2020 года — на 5,8%)», — говорится в документе.

По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата снизилась на 4,6%.