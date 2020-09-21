Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует разнонаправленную динамику по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 3 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро дорожал на 17 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,6 рубля (минус 15 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 89,71 рубля (плюс 3 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в понедельник утром ожидается некоторое укрепление рубля к основным мировым валютам. По его словам, пара доллар/рубль может отступить в район 75,5 рубля, после чего ожидается переход в боковое движение у достигнутых значений с попытками национальной валюты продолжить восстановление. В рамках торгов доллар удержит позиции в нижней половине диапазона 75—80 рублей, прогнозировал эксперт.

«Сегодня в первой половине дня рубль попробует укрепиться. Сильным сопротивлением выступает отметка 75, поводов для ухода под нее нет. Техническая картина для рубля также негативна: пара доллар/рубль пока остается в восходящем канале. Поэтому при малейшем негативе пара пойдет к верхней границе коридора, в район 77 рублей за доллар», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.