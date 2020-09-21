Фондовые торги в России завершились в понедельник в заметном минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 2,99% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 863,67 пункта. Индекс РТС ушел вниз на 3,86% — к отметке 1 181,24 пункта.

Акции «Полюса» подешевели на 4,93%, «ЛУКОЙЛа» — на 4,21%, Московской биржи — на 3,99%, «Норильского никеля» — на 3,64%, «Газпрома» — на 3,1%, Сбербанка — на 2,46%, «Яндекса» — на 2,45%, Mail.ru — на 1,8%, «Магнита» — на 1,17%, МТС — на 0,5%.



Эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин указывает на ускорение снижения мировых фондовых индикаторов и нефтяных цен. По его словам, в частности, «давление на рисковые активы оказывает усиление второй волны пандемии, наблюдаемое во многих странах. Это угрожает более глубоким и продолжительным кризисом мировой экономики».

«Дополнительным драйвером снижения рублевых активов выступает негативная геополитическая обстановка, угрожающая новыми антироссийскими санкциями, а также вероятное увеличение налоговой нагрузки на экспортеров», — отмечает аналитик.

«Российский рынок акций в понедельник качает очень сильно. На площадках распродажа как она есть — масштабная, красочная, бескомпромиссная. Все дело в заметном ухудшении внешнего фона, который страдает из-за роста числа новых случаев заболевания коронавирусом по всему миру и риска введения очередных ограничительных мер в рамках карантинов. Против отечественного рынка ценных бумаг играют и слухи о возможных переговорах Германии с США по делам «Северного потока — 2». Если так, то речь идет о потенциальном усилении санкций, а это плохо, и на рынке это понимают», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.



«Рублевый индикатор подошел вплотную к сентябрьскому минимуму в 2 858 пунктов, а долларовый опустился до… самой низкой отметки с конца мая. Техническая картина на биржах стремительно ухудшается, а следующими целями падения индексов могут выступить уровни 2 800 и 1 150 пунктов», — пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Начальник отдела глобальных исследований компании «Открытие Брокер» Михаил Шульгин в числе драйверов снижения фондовых индексов в понедельник называет угрозу второй волны коронавируса в Европе и обусловленное ею возвращение ограничительных мер, новость о многолетних банковских операциях подозрительного характера, многие из которых, как следует из документа, опубликованного Международным консорциумом журналистов-расследователей, могли иметь отношение к отмыванию денег, а также растущий риск того, что пакет мер поддержки в США так и не будет принят до президентских выборов.

При этом эксперт обращает внимание на то, что индекс Мосбиржи зачастую растет на следующий день после падения более чем на 2,5%.

