Курс доллара вырос, а курс евро продемонстрировал стабильность к рублю по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,39 рубля, что на 64 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 89,67 рубля, как и на предыдущем закрытии. В последующие минуты евро немного дешевеет (на 19:08 мск — на 9 копеек, до уровня 89,58 рубля).

В ходе сессии курс доллара доходил почти до отметки 76,56 рубля, евро — до 90,4 рубля (минимальные курсы составляли 75,55 и 89,54 рубля соответственно). С начала торгов было проведено более 50 тыс. сделок с долларом почти на 3,1 млрд долларов и 7,5 тыс. сделок с евро на 288 млн евро.



Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов напоминает, что в последний раз евровалюта была такой дорогой, как на максимуме сегодня, в феврале 2016 года. «На ближайшей сессии мы ожидаем охлаждения доллара с уходом ниже 76. Евро, вероятнее всего, будет тяготеть к диапазону 89,5—90. При развитии коррекции можем увидеть на этой неделе доллар по 77 и евро выше 91,5», — пишет эксперт.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, негативное влияние на рубль, кроме падения цен на нефть, «оказало ослабление ведущих валют развивающихся стран — потери некоторых из них даже превысили 3%».

Рост доллара был вызван бегством инвесторов из рисковых активов в защитные инструменты, поясняет эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

С учетом настроений на внешних рынках вполне возможно, что американская валюта продолжит восходящую динамику, не исключает Зварич. «Однако пока мы не видим поводов для ее выхода из нижней половины диапазона 75—80 рублей. При этом в рамках ближайших сессий дополнительным поводом, сдерживающим продажи в рубле, станет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат», — добавляет аналитик.



«В паре евро/рубль в ближайшее время торги могут идти в пределах 89—91», — считает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.