Минфин России предложит два выпуска ОФЗ с переменным купонным доходом общим объемом до 900 млрд рублей, свидетельствует информация на сайте ведомства.

«Министерство финансов Российской Федерации информирует, что на аукционах Минфина России будут доступны для размещения облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпусков № 29015RMFS (с погашением в октябре 2028 года) в объеме до 450 млрд рублей и № 29016RMFS (с погашением в декабре 2026 года) в объеме до 450 млрд рублей», — говорится в сообщении .

Для ОФЗ-ПК выпусков № 29015RMFS и № 29016RMFS купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.



Конкретные даты аукционов, на которых ОФЗ-ПК указанных выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.