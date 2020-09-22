Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,49% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 877,59 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,81% и равнялся 1 190,86 пункта.

Индекс Мосбиржи с открытием торгов подрастет из-за роста многих бумаг на вечерних торгах, но пока нет никакой уверенности, что он сумеет закрыть хотя бы половину вчерашних потерь, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Он напоминает, что в понедельник российский рынок акций выглядел очень слабо, снизившись за день на 3% по индексу Мосбиржи. «Кроме внешнего негатива на многие акции давит решение Минфина увеличить налоговый гнет», — комментирует эксперт.