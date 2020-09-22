Банк России установил официальные курсы валют на 23 сентября.

Курс доллара повысился на 23,3 копейки, составив 76,2711 рубля (76,0381 рубля на 22 сентября). Курс евро снижен на 52,5 копейки до 89,4813 рубля (с 90,0063 рубля на 22 сентября).

На Московской бирже на 12:57 мск курс доллара расчетами «завтра» снизился на 13 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — на 41 копейку, валюты стоят 76 и 89,19 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 75,84—76,48 рубля за доллар и 89,02—89,76 рубля за евро.