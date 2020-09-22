Курс доллара изменился незначительно, а курс евро снизился к рублю по итогам основной валютной сессии вторника, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,17 рубля, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. В последующие минуты доллар дешевеет и на 19:12 мск был уже в минусе на 4 копейки (76,09 рубля). Евро на 19:00 мск стоил 89,15 рубля (минус 45 копеек к предыдущему закрытию).

С начала торгов было проведено 42,2 тыс. сделок с долларом более чем на 3 млрд долларов и 5,1 тыс. сделок с евро на 219 млн евро. Диапазоны по курсам составляли 75,72—76,48 рубля за доллар и 89,01—89,76 рубля за евро.



«Несмотря на поддержку рубля со стороны цен на нефть и подготовки экспортеров к налоговым выплатам, рублю так и не удалось продемонстрировать восстановление по отношению к доллару, — комментирует итоги основной сессии главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. — При этом в ходе сессии пара доллар/рубль отступала ниже 76 рублей, однако у национальной валюты не хватило сил для закрепления под этой отметкой. В ближайшие сессии ожидаем попыток доллара продолжить рост с сохранением позиций в нижней половине диапазона 75—80 рублей».

«У доллара на следующей сессии сохраняется потенциал роста до 76,7. Евро, вероятнее всего, вновь приблизится к отметке 90», — прогнозирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

