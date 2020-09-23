Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 1,68% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 933,06 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,56% и равнялся 1 211,65 пункта.

Настроения на мировых рынках умеренно оптимистичные, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Азиатские фондовые площадки торгуются преимущественно в «зеленой зоне», за исключением Японии после выходных, фьючерсы на индексы в США и Европе показывают небольшой рост, поясняет он. Сдерживающее влияние оказывает откат нефтяных котировок и укрепление индекса доллара, добавляет эксперт.

«Учитывая улучшение настроений на глобальных рынках, индекс Мосбиржи способен предпринять очередную попытку вернуться в диапазон 2 900—2 950 пунктов. При этом на горизонте нескольких недель слабость конъюнктуры мировых рынков, отсутствие значимых внутренних идей и позитивных сигналов с рынка нефти повышают риск ухода индекса Мосбиржи на более низкие уровни», — комментирует аналитик.