Курс доллара на Московской бирже преодолел во вторник отметку 77 рублей, показывают данные площадки.

Максимальный курс, зафиксированный в ходе торгов, составил около 77,12 рубля за доллар (минимальный составляет около 76,18 рубля).

На 17:50 мск курс доллара расчетами «завтра» равнялся 76,85 рубля (плюс 74 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов).



Евро показывает несколько более умеренные темпы удорожания — плюс 52 копейки, курс на указанный момент времени — 89,65 рубля. Минимальный и максимальный курсы с начала торгов — 89,1 и 89,99 рубля за евро соответственно.