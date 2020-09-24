ЦБ установил официальные курсы валют на 25 сентября.

Курс доллара повысился на 82,35 копейки, составив 77,178 рубля (76,3545 рубля на 24 сентября). Курс евро увеличился на 73,1 копейки до 89,9818 рубля (89,2508 рубля на 24 сентября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 14:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,04 рубля (минус 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 89,71 рубля (минус 19 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 76,87—77,45 рубля за доллар и 89,61—90,24 рубля за евро.