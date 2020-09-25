Арбитражный суд Москвы обязал финансового управляющего имуществом бывшего владельца банка «Российский Кредит» Анатолия Мотылева разыскать имущество и активы должника за пределами России, говорится в определении суда.

Соответствующее заявление в суд подал банк «Российский Кредит».

Суд обязал управляющую Анастасию Колдыреву предпринять от имени заявителя и всех кредиторов любые юридические действия, которые она считает целесообразными в соответствии с применимым законодательством иностранных государств.

Ранее арбитраж продлил на шесть месяцев срок процедуры реализации имущества Мотылева. Ходатайство о продлении банкротства было направлено в суд Колдыревой. Арбитраж отметил, что не все мероприятия процедуры банкротства завершены, не реализовано имущество, не произведены расчеты с кредиторами.

Столичный арбитраж 19 февраля 2018 года признал Мотылева несостоятельным (банкротом), в отношении него была введена процедура реализации имущества гражданина.

В производстве суда находится на рассмотрении заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании солидарно 3,6 млрд рублей убытков с экс-владельца «Российского Кредита» Мотылева и еще четырех топ-менеджеров организации. Также в заявлении конкурсного управляющего содержится требование о взыскании с экс-руководителей банка убытков на сумму от 1,5 млрд до 2,6 млрд рублей.

Кроме того, в мае 2019 года кассационная инстанция подтвердила отказ АСВ в аресте имущества Мотылева на сумму 3,9 млрд рублей. Было отказано и в аналогичном требовании управляющего об аресте имущества еще четырех руководителей банка на сумму от 5,5 млрд до 6,5 млрд рублей.

Ходатайство об аресте имущества было направлено в суд в рамках заявления агентства о взыскании убытков в размере более 12 млрд рублей с экс-руководства банка.

В результате проведенной проверки АСВ установлено, что контролирующие банк лица принимали решения о предоставлении кредитов техническим юридическим лицам. Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам, отметило АСВ.

Указанные обстоятельства, по мнению агентства, стали основанием для привлечения контролирующих банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.

Центробанк 24 июля 2015 года отозвал лицензии сразу у четырех банков, подконтрольных ранее Мотылеву, — «Российского Кредита», «Тульского Промышленника», Мосстройэкономбанка (М Банка) и АМБ Банка. Арбитражные суды признали эти кредитные организации несостоятельными (банкротами).



Регулятор 1 сентября 2015 сообщил, что, по предварительной оценке, общая «дыра» в капитале банков, входивших в банковскую группу Мотылева, оценивается в сумму более 100 млрд рублей. В ходе проверки качества активов банков и входящих в состав группы НПФ регулятор установил, что проводимые внутри группы операции осуществлялись с целью сокрытия информации о реальном финансовом положении банков и пенсионных фондов, а также о выводе активов.

В мае 2016 года стало известно, что Басманный суд столицы арестовал имущество Мотылева. Под арест попали, в частности, несколько квартир и земельные участки в Одинцовском районе Подмосковья.

По информации деловых СМИ, Мотылев является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным источников изданий, близких к следствию, речь идет о махинациях на сумму свыше 1 млрд рублей в подконтрольном Мотылеву М Банке. Сообщается, что эти деньги были якобы переведены со счетов реально действующих компаний в М Банке в фирмы-однодневки, обналичены и похищены. По версии следствия, вывод активов из М Банка осуществлялся в интересах «конечного собственника», а также неких неустановленных лиц.