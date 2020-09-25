Рубль серьезно ослаб к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии пятницы, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78,36 рубля, что на 1,22 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро подорожал на 1 рубль — до 91,05 рубля.



С долларом было проведено 73,2 тыс. сделок на 4,7 млрд долларов, с евро — 9,6 тыс. сделок на 399 млн евро.



Максимальные отметки, достигнутые с начала торгов, — 78,5 рубля за доллар и 91,26 рубля за евро (минимальные — 76,65 и 89,55 рубля соответственно).

«Основным фактором давления на рубль стала динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем в ходе сегодняшних торгов понесли серьезные потери. При этом отступление рынка энергоносителей оказало дополнительное негативное влияние на национальную валюту», — поясняет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Прохождение пика налоговых выплат в пятницу не оставило серьезных локальных драйверов поддержки для рубля», — считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.



«На российском валютном рынке в утренние часы и первой половине дня налоговые платежи оказывали поддержку рублю, укреплявшемуся и к доллару, и к евро. Кроме того, доллар корректировался на большинстве площадок EM после активного роста накануне. Однако во второй половине дня аппетит инвесторов на глобальных площадках вновь ухудшился, большинство валют EM развернулось в минус, и российский рубль не стал исключением... На глобальных рынках по-прежнему преобладают страхи инвесторов в отношении введения повторных ограничительных мер из-за ускорения распространения пандемии. Бегство от риска на внешних площадках, по сути, так и не позволило рублю ощутить заметную поддержку от налогового фактора на внутреннем рынке. Кроме того, сохраняется нестабильным геополитический фон, потенциальные санкционные угрозы против РФ остаются в силе, что оказывает дополнительное давление на российскую валюту», — комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

