Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 84 копейки к предыдущему закрытию и составил 79,045 рубля. С начала торговой сессии было проведено 53,7 тыс. сделок на 3,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 78,06—79,2 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 92,1225 рубля, увеличившись на 1,19 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,9 тыс. сделок на 360,3 млн евро по курсам от 90,695 до 92,3875 рубля за евро.

Рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. В рамках сегодняшней сессии ослаблению рубля способствовала динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем также находились под давлением, поясняет он.

«При этом стабильной ситуации на рынке энергоносителей не хватило, чтобы сдержать рост доллара и евро по отношению к рублю. В результате американская валюта сделала существенный шаг к верхней границе диапазона 75—80 рублей. В текущий момент, учитывая фундаментальные факторы, мы не видим поводов для выхода доллара вверх из данного коридора. Более того, удержание рынком энергоносителей позиций на текущих уровнях должно поспособствовать восстановлению национальной валюты», — комментирует эксперт.