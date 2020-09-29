Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 20 копеек к предыдущему закрытию и составил 79,2825 рубля. С начала торговой сессии было проведено 68,4 тыс. сделок на 3,85 млрд долларов, диапазон котировок составил 78,455—79,975 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 92,875 рубля, увеличившись на 61 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 9,6 тыс. сделок на 358,6 млн евро по курсам от 91,9625 до 93,32 рубля за евро.

Рубль в рамках сегодняшней сессии находился под давлением как со стороны ситуации на рынке энергоносителей, так и со стороны динамики валют развивающихся стран, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«В ходе торгов пара доллар/рубль вплотную подходила к 80 рублям. Однако от этой отметки, несмотря на негативный внешний фон, активизировались продажи, что позволило национальной валюте отыграть большую часть потерь. Причиной продаж могла стать волна фиксации прибыли по длинным позициям в американской валюте», — комментирует эксперт.

На его взгляд, в текущий момент рубль недооценен относительно уровней рынка энергоносителей и макроэкономических показателей. В сложившихся обстоятельствах аналитик не видит поводов для полноценного закрепления американской валюты выше 80 рублей.