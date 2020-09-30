Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:03 мск понизился на 2 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 6 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:13 мск курс доллара был равен 78,7 рубля (минус 38 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 46 копеек и составил 92,41 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в среду с утра ожидается продолжение консолидации пары доллар/рубль в районе 79 рублей. По его словам, пока нет существенных оснований для ухода американской валюты выше отметки 80 рублей, что будет сдерживать покупки и способствовать фиксации прибыли по длинным позициям в долларе. В рамках сегодняшней сессии ожидается сохранение парой доллар/рубль позиций в верхней половине диапазона 75—80 рублей, прогнозировал эксперт.

«На дневном графике пары доллар/рубль образовалась фигура «крест» с длинными хвостами. Это свидетельствует о высокой вероятности разворота краткосрочного восходящего тренда. Вот только для реализации данного сценария хорошо бы получить поддержку извне, но ее с утра нет. Впрочем, мы неоднократно видели, что рубль игнорирует внешний фон и живет своей жизнью. Частично рубль поддержит намерение ЦБ начать продавать с завтрашнего дня дополнительную валюту в эквиваленте 2,9 миллиарда рублей в день, оставшуюся от продажи контрольного пакета акций СберБанка правительству РФ. Технической целью отката пары доллар/рубль является район 77,8», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.