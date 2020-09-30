Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, касающийся особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы в 2021 году, говорится в сообщении нижней палаты парламента. Документ инициирован правительством РФ.

Законом изменяется норма, регулирующая порядок расчета общего объема расходов федерального бюджета, в части увеличения используемого в нем расчетного объема на 2021 год с 585 млрд до 1 трлн 460 млрд рублей. Повышение предельного объема расходов в 2021 году обеспечит постепенную адаптацию бюджета к новым макроэкономическим условиям и позволит продолжить использование мер, необходимых для обеспечения восстановления экономики и реальных доходов граждан, говорится в пояснительной записке.

Так, в случае снижения цен на нефть правительство сможет направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на обеспечение сбалансированности федерального бюджета в размере недополученных нефтегазовых доходов до внесения изменения в закон о бюджете в качестве меры оперативного реагирования. Объем использования средств ФНБ на вышеуказанные цели предлагается ограничить 1% ВВП.

Законопроект об особенностях бюджетной политики в 2021 году прошел второе чтение Правительство наделяется правом осуществлять государственные заимствования РФ.

Также в 2021 году планируется несколько отступить от бюджетного правила, увеличив предельный объем расходов. Это обеспечит постепенную адаптацию бюджета к новым макроэкономическим условиям и позволит продолжить реализацию мер, необходимых для обеспечения восстановления экономики и реальных доходов граждан, в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции. Начиная с 2022 года предельные расходы будут определены в соответствии с бюджетными правилами.

Предусмотрено распределение части налога на доходы физических лиц, уплачиваемого при превышении доходами суммы 5 млн рублей, по следующим нормативам: в федеральный бюджет — 13%, в региональные и местные бюджеты — 87%. На постоянной основе увеличится с 90 до 180 дней срок предоставления кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта Федерации, местного бюджета.