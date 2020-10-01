Банк «Открытие» и Mastercard запустили Travel Opencard — новый премиальный продукт для любителей путешествий, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Карта выпускается на базе World Mastercard Black Edition и сочетает в себе преимущества флагмана «Открытия» Opencard и лучших программ лояльности банка для путешественников, а также привилегии и специальные предложения для держателей премиальных продуктов от международной платежной системы», — говорится в релизе.



Среди ключевых преимуществ карты — кешбэк до 11% в любимых категориях и 3% за все покупки, скидка 20% на бронирование билетов и отелей на сайте travel.open.ru, скидка 10% в магазинах Duty Free, а также бесплатная парковка в аэропорту Шереметьево. Кроме того, всем держателям Travel Opencard доступен сервис Flight Delay Pass, который обеспечивает доступ в бизнес-залы крупнейших аэропортов мира в случае задержки рейса.

Услуга Flight Delay Pass позволяет им получить гостевой пропуск более чем в 1 200 бизнес-залов Lounge Key по всему миру, если отправление рейса отложили на один, два или более часов. «Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту необходимо зарегистрировать свой рейс в программе на сайте Flight Delay Pass в любой момент до времени отправления самолета, указанного в билете. Держатель Travel Opencard может одновременно зарегистрировать двух человек, летящих тем же рейсом (себя и одного гостя), при этом пользоваться сервисом можно неограниченное число раз», — отмечают в банке.

За выпуск карты взимается комиссия в размере 2 тыс. рублей, дальнейшее обслуживание — бесплатно. Кроме того, держатели Travel Opencard могут без комиссии снимать наличные в банкоматах «Открытия» и партнерской сети, а премиальные и зарплатные клиенты — в ATM любых банков по всему миру. Держателям карты также доступны все возможности программы лояльности «Открытия» «МАКС».