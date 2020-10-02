Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 49 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 50 копеек. На 10:16 мск курс доллара вырос на 62 копейки и составил 77,98 рубля, а евро подорожал до 91,49 рубля (плюс 63 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу с утра есть вероятность роста курса доллара до 78 рублей. Если доллар подешевеет после публикации отчета по рынку труда, то есть вероятность сегодня увидеть уровень 76,65 рубля, прогнозировал эксперт.

«Пара доллар/рубль вчера продолжила снижение, уйдя в привычный восходящий канал от начала июня. На фоне роста объема валютных интервенций ЦБ и необходимости некоторыми экспортерами скинуть излишки валюты в рамках директивы правительства создались хорошие предпосылки для тестирования парой нижней границы канала — чуть выше 76 рублей за доллар. Однако на таком фоне это выглядит нереальным. Так что ослабление курса рубля сегодня возобновится, но до отметки 80 рублей за доллар мы дойти не должны», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.