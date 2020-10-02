Производство золота в России по итогам января — августа сократилось на 7,57% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 214,59 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ. Так, производство добычного золота составило 184,15 тонны против 178,71 тонны в январе — августе 2019 года, попутного — снижено до 11,31 тонны против 12,7 тонны, вторичного — до 19,13 тонны против 40,75 тонны годом ранее.

Производство серебра в России за январь — август 2020 года составило 594,99 тонны (за январь — август 2019-го — 634,84 тонны). Производство добычного снизилось до 284,89 тонны против 307,16 тонны годом ранее, попутного — до 220,92 тонны против 221,07 тонны в 2019-м, вторичного — до 89,18 тонны против 106,61 тонны в прошлом году.

Минфин ссылается на данные поставок минерального и вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, на переработку на российские аффинажные организации.