На должность заместителя председателя правления Московского Индустриального Банка (МИнБанка) назначен Юрий Петухов. Назначение согласовано Центральным банком, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Петухов отвечает за операционное и технологическое обеспечение деятельности банка, курирует работу финансово-экономических подразделений.

Юрий Петухов родился в 1967 году в Чите. В 1989 году окончил Московский финансовый институт. Имеет многолетний опыт управленческой деятельности в финансовой сфере. Занимал руководящие должности в Объединенном Экспортно-Импортном Банке, Росбанке, «Уралсибе». До назначения в МИнБанк занимал должность заместителя председателя правления банка «Международный Финансовый Клуб».