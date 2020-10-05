🔹 Россиян хотят избавить от навязчивой рекламы, распространяемой в платежках ЖКУ, — управляющим компаниям предлагают под угрозой штрафов запретить это делать. С такой инициативой в Минстрой обратился депутат Госдумы Виктор Зубарев. Его поддерживают в Общественной палате РФ, «Деловой России» и Институте развития правового общества. В 2018 году в России запретили печатать рекламу на квитанциях по оплате ЖКУ, в том числе на их оборотной стороне. Однако у УК и расчетных центров, выставляющих платежки, осталась возможность вкладывать в конверты рекламные листовки и флаеры.

🔹 В ближайшие три года из-за недополучения средств с рынка могут уйти небольшие провайдеры фиксированного доступа к Интернету. Только в 2021-м могут закрыться сотни компаний, прогнозируют опрошенные аналитики. В сентябре Центробанк зафиксировал снижение денежного потока компаний на 21—40%, если сравнивать с обычным уровнем входящих платежей. В среднем поступление платежей в различных отраслях экономики страны, по последним данным ЦБ, показывает снижение на 6,4%.



🔹 В России может появиться социальный налоговый вычет в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Доработанный вариант генсоглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством страны на 2021—2023 годы поступил в Российскую трехстороннюю комиссию. Кстати, если у вас есть дети, это уже возможность получить налоговый вычет. Как это сделать? Читайте в новом выпуске Fingram.



🔹 Зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 90 тыс. рублей в месяц, свидетельствует исследование РИА Новости. Больше всего зарабатывают в столицах и на Севере, меньше всего — на Северном Кавказе, при этом самая высокая зарплата — у москвичей, меньше всего зарабатывают жители города Шахты. В рейтинг включены 100 крупных городов России (столицы субъектов РФ и другие крупнейшие города по численности населения), в которых на начало этого года проживали более 65 млн человек.