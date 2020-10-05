Зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 90 тыс. рублей в месяц, свидетельствует исследование РИА Новости. Больше всего зарабатывают в столицах и на Севере, меньше всего — на Северном Кавказе, при этом самая высокая зарплата — у москвичей, меньше всего зарабатывают жители города Шахты.

В рейтинг включены 100 крупных городов России (столицы субъектов РФ и другие крупнейшие города по численности населения), в которых на начало этого года проживали более 65 млн человек.



В первом полугодии 2020 года самая высокая зарплата была зафиксирована в Москве. Средняя чистая зарплата (зарплата по крупным и средним организациям) в столице в январе — июне текущего года составила 103,1 тыс. рублей, что эквивалентно четырем стандартным наборам товаров и услуг.



Вторым в текущем рейтинге как по заработной плате, так и по возможности приобрести стандартный набор товаров и услуг стал город Южно-Сахалинск, в котором средняя месячная зарплата составляет 97,4 тыс. рублей (3,81 стандартного набора товаров и услуг). На третьей строчке расположился еще один северный город — Салехард (94,9 тыс. рублей, 3,62 стандартного набора товаров и услуг).

На четвертом и пятом местах находятся города Сургут и Ханты-Мансийск. В Сургуте средняя заработная плата в январе — июне 2020 года составила 77 тыс. рублей (3,24 стандартного набора товаров и услуг), а в Ханты-Мансийске — 75,4 тыс. рублей (3,18 фиксированного набора товаров и услуг). По средней заработной плате Сургут и Ханты-Мансийск занимают шестое и седьмое места соответственно.

Города южных регионов как «противовес» лидирующим северным мегаполисам расположились в нижней части рейтинга. Самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг в городе Шахты (Ростовская область) — 1,43, где средняя зарплата составляет 28,5 тыс. рублей.



Таким образом, средней зарплаты в этом городе хватает чуть более чем на один стандартный набор товаров и услуг. Также невысокая покупательная способность средних зарплат отмечается в Махачкале (1,53), Элисте (1,65) и Иванове (1,65).

Согласно результатам исследования, пять городов из последних десяти являются столицами Северо-Кавказских республик. Невысокие показатели в этих городах во многом объясняются слабостью экономик этих республик в сравнении с другими регионами, а также достаточно низким уровнем официальных зарплат.

В большей части городов-миллионников отношение зарплат к стандартному набору товаров и услуг и зарплат выше, чем в среднем по стране. В частности, среди 15 крупнейших городов России у десяти отношение выше среднероссийского значения. При этом Москва, как это уже указывалось выше, занимает первую позицию в рейтинге, а самый «бедный» город-миллионник, Волгоград, расположился на 57-м месте.

Помимо Москвы зажиточным городом-миллионником является Санкт-Петербург. Во второй столице России соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора составляет 2,92, что соответствует восьмому месту в рейтинге. Таким образом, с поправкой на цены зарплаты в Северной столице в 1,4 раза меньше, чем в Москве.

Кроме двух столичных городов, которые достаточно заметно отрываются от остальных городов-миллионников, также хорошие результаты среди крупнейших мегаполисов: у Красноярска (2,55), Екатеринбурга (2,47), Уфы (2,42) и Казани (2,37). Среди отстающих крупнейших городов Самара и Волгоград с соотношением 2,12 и 2,02 соответственно.

Эксперты обращают внимание на то, что не все города-миллионники располагаются на высоких местах за счет высоких зарплат, часть из них могут похвастаться относительно низкими ценами.

В Волгограде соотношение зарплаты и стоимости стандартного набора находится на уровне 2,02, что соответствует 57-му месту. При этом по уровню номинальной средней зарплаты этот город занимает лишь 71-е место, а по стоимости стандартного набора товаров — 91-е место. Схожая ситуация еще у двух крупных городов: у Омска и Челябинска, которые расположились 41-м и 35-м местах по соотношению зарплат и стандартного набора и занимают 55-е и 50-е места по заработной плате. При этом по стоимости стандартного набора товаров и услуг Омск находится на 85-м месте, а Челябинск занимает 82-ю позицию.

Городом с самой низкой стоимостью стандартного набора товаров и услуг из всех проанализированных городов в рейтинге является Саранск, а с самой высокой — Петропавловск-Камчатский.