Цены на новостройки в России вырастут по итогам 2020 года примерно на 12%, но в последующие годы их повышение будет преимущественно ограничиваться темпами инфляции. Такой прогноз представило рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги».

По мнению аналитиков, первичный рынок жилья вернется к уровню 2019 года не ранее 2025-го. В ближайшие несколько лет темпы роста объемов строительства, спроса и выручки от продажи новостроек не превысят 3% в год.

Доля новых однокомнатных квартир в структуре продаж к 2025 году может достичь 60%. В середине 2020 года на фоне существенного падения доходов населения уже установлен рекорд — 46%. «Доля однокомнатных квартир в структуре продаж на первичном рынке продолжит расти и к 2025—2026 годам может превысить 60%, так как для большинства покупателей квартиры площадью более 45 кв. м будут недоступными по цене», — объясняют свой прогноз эксперты.

«По итогам 2020 года цены на новостройки вырастут примерно на 12%, но в последующие годы их повышение будет преимущественно ограничиваться темпами инфляции — не более 4%», — говорится в материале. Там поясняется, что существенный рост цен с начала текущего года (на 8%) обусловлен ажиотажным спросом в июне — августе.

Выручка от продажи новостроек в 2020 году сократится на 20%. Общая площадь проданных новых квартир по итогам года может уменьшиться на 33%, а объемы ввода многоквартирных домов в эксплуатацию — на 15%.

Ранее агентство «НКР» в рамках спецпроекта с РБК проанализировало основные отрасли российской экономики, формирующие более 55% ВВП, и разделило их на пять категорий в зависимости от динамики выручки во время кризиса и после него: это «улитки», «зубры», «барсуки», «лошади» и «леопарды». В сегодняшнем материале указано, что строительство жилой недвижимости входит в группу «зубров» — отраслей, которым потребуется от трех до пяти лет на восстановление после кризиса первой половины 2020 года.

«Зубры» вносят наибольший вклад в российскую экономику — на них приходится 22% ВВП. От темпов их восстановления в существенной степени зависит доходная часть российского бюджета в обозримом будущем. «Существенным подспорьем для выхода этой группы отраслей из кризиса будет сохранение господдержки. На жилищное строительство позитивно повлияет постепенное восстановление доходов населения, ожидаемое в 2021 году и в последующие годы», — полагают аналитики.