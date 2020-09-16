Российской экономике потребуется примерно три года на полное восстановление, но скорость возврата различных отраслей к докризисным объемам выручки может варьироваться, составляя от года до пяти лет и более. Об этом говорится в аналитическом материале рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

Эксперты проанализировали основные отрасли российской экономики, формирующие более 55% ВВП, и разделили их на пять категорий в зависимости от динамики выручки во время кризиса и после него: это «улитки», «зубры», «барсуки», «лошади» и «леопарды» (отмечается, что всех этих животных можно встретить на территории РФ).

Для «улиток» (к этой категории отнесены такие отрасли, как машиностроение, добыча угля, воздушные перевозки, строительство коммерческой недвижимости) возврат к докризисному уровню будет самым затяжным — более пяти лет. Тормозить восстановление будут устаревшие технологии и существенное снижение инвестиционной активности во время кризиса. Подстегнуть рост может активизация процессов импортозамещения оборудования и технологий.

«Зубрам» (добыча нефти и природного газа, сухопутный и трубопроводный транспорт, строительство жилой недвижимости, черная металлургия, непродовольственная розница, производство минеральных удобрений) потребуется от трех до пяти лет, чтобы вновь достичь показателей 2019 года. Причины спада в этих отраслях — существенное ослабление покупательской способности населения и спроса на биржевые товары. Восстановлению будут способствовать открытие государственных границ, оживление международной торговли и транспортных потоков.

«Барсуки» (электроэнергетика, инфраструктурное строительство, производство стройматериалов, производство кокса и нефтепродуктов, оптовая торговля) будут «выползать из нор» относительно быстро, но отскок займет один — два года, так как их позиции ослаблены искусственными ограничениями со стороны государства. Усилению спроса будут способствовать дополнительные госзаказы, дальнейшее сокращение доли импорта и увеличение экспорта, рост внутрироссийского потребления товаров и услуг.

«Лошади» (продовольственная розница, добыча металлических руд, цветная металлургия, телекоммуникации) даже в кризис смогли сохранить темп, и в дальнейшем скорость их роста составит 1—5% в год. Эти отрасли могут стать ключевыми участниками структурного преобразования российской экономики. Их «бег» могут ускорить высокие цены на отдельные сырьевые товары, дальнейшее развитие онлайн-торговли, повышение среднего дохода в расчете на одного абонента сотовой связи.

Взрывной рост спроса на ряд потребительских товаров в период пандемии обусловил рывок «леопардов» (сельское хозяйство, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий) в первые месяцы 2020 года. Эти отрасли способны стать основным локомотивом российской экономики в ближайшее время, прирост выручки составит 5—10% в год. Дальнейшему росту будут способствовать интенсификация и цифровизация экономики, а также развитие инновационных производств.

В материале НКР указано, что на отрасли из группы «улиток» приходится 5% ВВП России, на «зубров» — 22%, на «барсуков» — 17%, на «лошадей» и «леопардов» — по 6% ВВП.

Аналитики также выделили четыре основные группы негативных факторов, непосредственно обусловливающих глубину и продолжительность спада в отдельных отраслях российской экономики. Одна из этих групп факторов — коронавирус в России: речь идет о падении ряда экономических показателей (доходов населения и покупательной способности, товарооборота, инвестиционной активности) из-за карантинных мер. Также свою роль сыграл коронавирус в мире: карантинные меры в большинстве стран вызвали ослабление спроса на сырьевые и несырьевые товары, закрытие границ, сокращение производства из-за остановки части предприятий. Еще одним фактором является сырьевой шок ― падение цен и спроса на сырьевые товары. В последнюю группу объединены фундаментальные факторы, связанные с развитием технологий или введением новых ограничений, например отказом многих стран от использования малоэффективной или неэкологичной продукции, появлением товаров-заменителей.

МЭР внесло в Кабмин обновленный прогноз социально-экономического развития России По оценке МЭР, кризис не приобрел системного характера, а оказался локализован в рамках предприятий малого и среднего бизнеса в ряде отраслей.

«Ограничительные меры фактически остановили работу отраслей, ориентированных на массового потребителя. И хотя после снятия карантина восстановление будет относительно быстрым, в случае второй и последующих волн пандемии развитие таких секторов может вновь оказаться под угрозой. Отрасли-экспортеры не подверглись масштабным ограничениям во время противоэпидемических мероприятий и продолжали работать на протяжении всего первого полугодия 2020 года. Однако их возвращение к показателям 2019 года может быть медленным из-за возможных системных проблем или существенной разбалансировки спроса и предложения», — комментируют в НКР.

В отраслевых прогнозах агентство опирается на ожидания спада ВВП в 2020 году на 5—6% и роста в 2021-м на 2—3%, а также на оценки инфляции на уровне 3,5—3,7% и 3,5—4% соответственно. В своих оценках НКР также исходит из того, что цикл смягчения денежно-кредитной политики завершается и ключевая ставка Банка России к концу 2020 года стабилизируется на уровне не ниже 4%, то есть незначительно выше ожидаемой по итогам года инфляции.

«НКР не ожидает быстрого восстановления экономики в 2021 году. Планируемые правительством России меры бюджетной консолидации в сочетании с неполным восстановлением ведущих стран мира после пандемии коронавируса окажут сдерживающее влияние на темпы экономического роста. Тем не менее за счет вероятного восстановления мирового спроса на нефть и газ, а также некоторого улучшения потребительского спроса рост ВВП в 2021 году составит 2—3% по сравнению с уровнем 2020 года», — заключают аналитики.



В материале уточняется, что он подготовлен в рамках спецпроекта с РБК .