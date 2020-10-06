Облачный сервис для управления торговлей «МойСклад» и эквайринговый сервис «Тинькофф Оплата» предоставили розничным продавцам возможность принимать оплату через Систему быстрых платежей при помощи QR-кодов. Об этом во вторник сообщает «Тинькофф».

«Пользователи сервиса для торговли «МойСклад» получили новую возможность для приема оплаты: теперь их клиенты при совершении покупки могут оплатить ее не только банковской картой или наличными, но и при помощи QR-кода. Касса «МойСклад» генерирует QR-код через Систему быстрых платежей, покупатель сканирует его своим смартфоном, и оплата автоматически проходит через мобильное приложение банка клиента. Весь процесс оплаты занимает несколько секунд», — рассказали в Тинькофф Банке.

Уточняется, что банк покупателя должен быть подключен к СБП.

При приеме оплаты через СБП деньги поступают на счет моментально.



«Владелец магазина, пользуясь новой возможностью от «Тинькофф», дает покупателям новый способ оплаты и экономит около 1% от безналичной выручки», — комментирует CEO сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.