Внешнеторговый оборот России в январе — августе составил 354,8 млрд долларов, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 18,3%. Такие данные приводит в среду Федеральная таможенная служба.

Экспорт России за восемь месяцев составил 209,4 млрд долларов (минус 24,2% в годовом выражении). Удельный вес топливно-энергетических товаров в товарной структуре экспорта уменьшился с 63,8% до 52,8%. По сравнению с январем — августом 2019 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров сократился на 37,4%, физический — на 5,9%.

Российский импорт в январе — августе составил 145,4 млрд долларов (минус 7,9%). В его товарной структуре доля машин и оборудования (это ключевая статья импорта) немного повысилась — с 45,8% до 46,5%. При этом стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем — августом 2019 года уменьшился на 6,3%. Физические объемы импорта легковых автомобилей сократились на 34,2%, грузовых автомобилей — на 33,5%.



Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 64 млрд долларов, что на 54,5 млрд меньше, чем в январе — августе 2019 года.