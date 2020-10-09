Минтруд России предлагает ужесточить требования к работодателям в части выполнения квот на трудоустройство инвалидов, пишет «Коммерсант» . Поправками к законодательству предлагается вменить компаниям в обязанность не только создание рабочих мест для таких сотрудников, но и их наем на эти позиции.

Сейчас трудоустройство инвалидов в России в основном происходит при помощи механизма квотирования рабочих мест для них. Для средних и крупных организаций (со штатом более 100 человек) квота составляет 2—4% от общего числа работников, для более мелких (от 35 до 100 человек) — в пределах 3%. Главной проблемой нынешнего механизма поддержки занятости в Минтруде считают «невысокую ответственность работодателей», которая приводит к формальному исполнению требований закона и появлению на рынке труда рабочих мест, заведомо неподходящих для инвалидов.

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Исходя из этого, ведомство предлагает скорректировать требования к работодателям. Теперь предлагается обязать работодателей еще и трудоустроить на эти позиции инвалидов. Сделать это надо будет в течение шести месяцев после создания рабочего места. Не выполнившие это требование не смогут претендовать на предусмотренную в законе компенсацию расходов на создание рабочих мест. Также им придется заплатить штраф, размер которого составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для должностных лиц и от 40 тыс. до 50 тыс. рублей — для организаций.