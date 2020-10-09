Треть заемщиков микрофинансовых организаций по своему риск-профилю подходят требованиям банков, но все равно становятся клиентами МФО, сообщил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Участники рынка признают, что в последнее время портреты среднего клиента МФО и банка сближаются, а конкуренция за хороших заемщиков нарастает.

По словам Алексея Волкова, сейчас МФО работают с клиентами в диапазоне персонального кредитного рейтинга 400—600 (скоринговый балл по шкале НБКИ), банки же кредитуют заемщиков с рейтингом выше 550. Таким образом, в «банковские диапазоны» попадает 28% клиентов МФО. При этом, по данным «Эквифакса», от всего числа заемщиков на конкурентную зону, то есть на пересечение скоринговых баллов МФО и банков, приходится небольшая доля — не более 3%. Для сравнения: в 2017—2018 годах данный показатель находился на уровне 2,5%.

Дело в том, что в последнее время риск-аппетит микрофинансовых организаций «дрейфует» в сторону меньших рисков вслед за банковским, пусть и медленнее. «Микрофинансовые организации все больше с точки зрения профиля риска вступают на территорию банков», — отметил Алексей Волков на Евразийском микрофинансовом конгрессе.

Предпосылки для определенного роста конкуренции были заложены на этапе изменений в регулировании МФО во второй половине 2019-го и начале 2020 года, объясняет заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Эти изменения были направлены на сдерживание участников рынка с наиболее агрессивными бизнес-моделям, в том числе был снижен максимально возможный размер выплат, которые МФО могут требовать с заемщика, ограничена ежедневная процентная ставка и введен обязательный расчет показателя долговой нагрузки заемщика. «Как следствие, потенциальная клиентская база МФО сжалась и по профилю рисков стала несколько ближе к банковской», — отмечает Асатуров.

«Продукты МФО становятся ближе к банковским кредитам, поэтому растет и число клиентов, которые потенциально интересны и МФО, и банкам. Несмотря на это, типичные заемщики банка и МФО по-прежнему отличаются, и весьма существенно», — обращает внимание управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

По мнению гендиректора ОКБ Артура Александровича, сейчас банки и МФО могут конкурировать за молодых заемщиков. По данным бюро, средний возраст заемщиков банков составляет около 40 лет в сегментах кредитов наличными и кредитных карт, заемщиков МФО — порядка 32 лет. «При этом такой низкий возраст заемщиков микрофинансовых организаций, вероятнее всего, обусловлен высокой долей займов, которые выдают онлайн наиболее продвинутые с точки зрения IT-технологий микрофинансовые организации», — отмечает Александрович. Еще одна причина, на которую обращает внимание Алексей Волков, — это отсутствие у молодежи кредитной истории, к чему МФО относятся с большей лояльностью. Именно поэтому доля выдач займов клиентам младше 25 лет, по данным НБКИ, растет высокими темпами: за год с 12% до 15%.

«Заемщики, не получившие одобрение кредита в банке по причине отсутствия кредитной истории или истории взаимодействия с банком, пойдут в МФО, которые более лояльны к кредитному качеству заемщика и могут конкурировать с банками в сегменте небольших кредитов до 100 тысяч рублей», — считает старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева.

К тому же у МФО относительно больше возможностей в сравнении с банками в выдаче займов заемщикам с повышенным показателем долговой нагрузки, отмечает Асатуров. Дело в том, что необходимость расчета ПДН заемщика, которая касается и банков, в большей степени ограничивает последних, а не МФО. «Связано это с тем, что пруденциальные нормативы для МФО, включая нормативы достаточности собственных средств, остаются достаточно мягкими и не оказывают значительного влияния на сектор, поскольку большинство микрофинансовых компаний выполняют их с большим запасом», — объясняет заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА. По его словам, подобное положение вещей может стимулировать определенный переток клиентской базы из банковского сектора в микрофинансовый.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru