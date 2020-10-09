Основные фондовые торги в РФ закрылись в пятницу разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,43% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 834,09 пункта. Индекс РТС вышел в плюс на 0,48% и закрыл сессию на отметке 1 164,34.

Акции «Норильского никеля» подорожали на 2,93%, «Полюса» — на 0,69%, «Яндекса» — на 0,24%, Mail.ru — на 0,05%. Котировки бумаг МТС снизились на 1,57%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,99%, СберБанка — на 0,95%, «Магнита» — на 0,79%, Московской биржи — на 0,53%, «Газпрома» — на 0,22%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики ввиду неоднородных внешних и внутренних факторов», — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Она указывает на умеренно позитивный настрой на биржах США, где оптимизм «поддерживался надеждами на принятие новых стимулирующих мер, спекуляции на тему которых продолжаются все последние недели», и Европы, а также, с другой стороны, «умеренно негативный настрой» на нефтяном рынке.

«В краткосрочной перспективе подогреть интерес покупателей к отечественным активам мог бы пробой нефтяными ценами сентябрьских максимумов. В остальном на следующей неделе российские компании начнут публиковать операционные результаты за III квартал, а американские — финансовые отчетности. Рассчитывать на широкомасштабный рост российского фондового рынка пока все еще сложно», — полагает эксперт.

«Главный аутсайдер на торгах в пятницу — акции «Аэрофлота», — указывает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Согласно данным Мосбиржи, основную фондовую сессию акции компании завершили в минусе на 4,34%. «Нижней точкой на сегодняшней сессии стала отметка 59 рублей за штуку, что ниже ранее заявленной цены отсечения на допэмиссии. Позднее бумаги стабилизировались чуть выше 60 рублей за штуку, что мы оцениваем как устойчивое «дно», — пишет Емельянов.

«Акции «Аэрофлота» продолжали обвал после подтверждения цены вторичного публичного размещения на уровне 60 рублей за бумагу, к которому и опустились котировки», — поясняет Кожухова.

