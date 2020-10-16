Российские фондовые индексы на самом старте торгов выросли, но в последующие минуты двигались разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск составил 2 819,04 пункта против 2 817,29 на закрытии предыдущей сессии, а индекс РТС — 1 137,25 против 1 132,29.



На 10:15 индекс Мосбиржи был в минусе на 0,05%, индекс РТС — в плюсе на 0,5%, значения составляли 2 815,95 и 1 137,96 пункта соответственно.

«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают сдержанное снижение, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Перед началом торгов она предположила, что «утром российские фондовые индексы могут выйти в небольшой плюс в рамках отскока после снижения накануне. Американские индикаторы и нефть в четверг отступили от минимумов и пытаются стабилизироваться на торгах в пятницу. В то же время настроения в конце недели нельзя назвать оптимистичными, поэтому продажи вскоре могут вернуться на рынки».

«В целом ситуация на российском рынке тревожная... Однако внутренних причин для падения, за исключением коронавирусной эпидемии и слабости отечественной экономики, у нас нет. В последние дни российский рынок акций сильно отстал от западных аналогов, и не исключено, что в ближайшее время начнет это отставание сокращать. Поэтому риск покупки акций на отскок сейчас выглядит оправданным», — считает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.



«В условиях слабого рубля и перспектив дальнейшего повышения волатильности на глобальных рынках нашим базовым сценарием на ближайший месяц по-прежнему остается развитие коррекционных настроений на рынке, с сохранением точечного спроса на акции. Внутренние факторы роста пока не перевешивают возможные риски», — комментирует главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Роман Антонов.

