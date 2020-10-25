Клиенты РосДорБанка, держатели карт национальной платежной системы «Мир», смогут оплачивать покупки бесконтактным способом при помощи смартфона c операционной системой Android (версия 6.0 и выше) и модулем NFC и мобильного приложения Mir Pay. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Отсканировав карту или введя данные вручную в приложении Mir Pay, держатели карт «Мир» смогут совершать оплату, просто приложив разблокированный смартфон к терминалу. При этом для покупок на сумму, не превышающую 1 тыс. рублей, достаточно только активировать экран смартфона», — говорится в релизе.

Приложение доступно для скачивания в Google Play.

