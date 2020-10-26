МТС Банк объявляет об изменении категорий с повышенным кешбэком для держателей дебетовых и кредитных карт линейки MTS Cashback, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, с 26 октября 2020 года кешбэк в размере 5% по универсальной и виртуальной картам MTS Cashback и 3% по виртуальной предоплаченной карте MTS Cashback Lite будет начисляться на категории:

магазины одежды;

магазины детских товаров;

доставка еды из ресторанов и кафе;

фастфуд, рестораны и бары.

При оплате онлайн-покупок в магазинах партнеров через сервис МТС Cashback начисляется до 25% кешбэка, в остальных категориях — 1%. Накопленный кешбэк можно потратить на пополнение баланса любого мобильного номера физического лица – абонента МТС. Можно также получить скидку до 100% при покупке товаров в салонах МТС, скидку на услуги местной связи, Интернета, телевидения МГТС и домашнего Интернета, «МТС цифровое телевидение Москва».

Повышенный кешбэк, который начислялся ранее в категориях «аптеки», «АЗС», «кино и театры», «концерты», «активный отдых и другие развлечения», перестает действовать с 26 октября 2020 года.

Оформить универсальную карту MTS Cashback на пластиковом носителе можно дистанционно, заполнив онлайн-заявку на сайте. Для кредитной карты с льготным периодом до 111 дней доступна курьерская доставка.