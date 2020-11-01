Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

РГС Банк расширил функционал «Дорожной карты», предложив ее в цифровом формате. Виртуальной «Дорожной картой» можно расплачиваться не только в Интернете, но и в устройствах с бесконтактной оплатой, предварительно привязав ее к электронному кошельку в смартфоне через сервисы Apple Pay или Google Pay.

СКБ-Банк улучшил условия по картам для студентов, выпущенным в честь столетия Уральского федерального университета. Теперь держатели карты могут получать 3% кешбэка от покупок в книжных магазинах и аптеках, от оплаты цифровых товаров: игр, в клубах видеоигр, а также в кинотеатрах и онлайн-кинотеатрах.

МТС Банк объявляет об изменении категорий с повышенным кешбэком для держателей дебетовых и кредитных карт линейки MTS Cashback. При оплате онлайн-покупок в магазинах партнеров через сервис МТС Cashback начисляется до 25% кешбэка, в остальных категориях — 1%. Накопленный кешбэк можно потратить на пополнение баланса любого мобильного номера физического лица — абонента МТС.

ББР Банк предложил новую дебетовую карту «Travel», тип карты — Visa Platinum. Выпуск карты — бесплатно. Стоимость обслуживания составляет 150 рублей в месяц; ежемесячная плата не взимается при выполнении условий: совершении покупок на сумму не менее 40 тыс. рублей и при зачислении на карту более 60 тыс. рублей.

Почта Банк начал эмиссию карт ПС UnionPay. Теперь на базе этой платежной системы можно выпустить дебетовую или кредитную карту «Вездедоход». Карта объединяет в себе преимущества и бонусы программы лояльности «Мультибонус», а также скидки и привилегии платежной системы UnionPay.

Банк «Восточный» улучшил условия по дебетовой «Карте № 1 Ultra», повысив максимальную ставку процента на остаток по счету на 0,2 процентного пункта до 5,5%. Среди особенностей продукта можно отметить программу кешбэка, по ней держатели карты могут сами выбирать категории товаров, за покупку которых будут получать повышенный кешбэк — до 7%.

Банк «Зенит» обновляет условия по «Зарплатной карте привилегий». Держатели основных карт смогут переводить без комиссии через СБП до 350 тыс. рублей в месяц в зависимости от тарифного плана. Также «Зенит» отменяет комиссию за снятие наличных в банкоматах и терминалах в банках по всему миру.