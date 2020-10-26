СКБ-Банк улучшил условия по картам для студентов, выпущенным в честь столетия Уральского федерального университета (УрФУ), сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь держатели карты могут получать 3% кешбэка от покупок в книжных магазинах и аптеках, от оплаты цифровых товаров: игр, в клубах видеоигр, а также в кинотеатрах и онлайн-кинотеатрах.

Услугу можно подключить в офисе банка по заявлению. В ближайшее время в банке обещают запустить подключение опции в системе дистанционного банковского обслуживания «СКБ-online», в разделе «Услуги».

Услуга платная, стоимость составляет 30 рублей в месяц.

Карта для студентов УрФУ реализована на базе национальной платежной системы «Мир». В случае присоединения к программе лояльности «Привет, Мир!» становится также доступен кешбэк до 20% от партнеров платежной системы. Для получения бонусов и кешбэка от платежной системы «Мир» необходимо зарегистрироваться через сайт Privetmir.ru.

