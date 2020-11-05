Банк «Восточный» подвел итоги работы за девять месяцев 2020 года по МСФО. Чистая прибыль составила 3,9 млрд рублей, указано в сообщении кредитной организации.

За аналогичный период прошлого года банк получил более высокую чистую прибыль — около 5,7 млрд рублей, свидетельствуют данные отчетности .

Активы банка составили 191,7 млрд рублей, увеличившись в III квартале 2020 года, говорится в релизе. В том числе кредитный портфель банка на 1 октября составил 105,3 млрд рублей, уменьшившись на 5,2% по сравнению с данными на 31 декабря 2019 года. Это произошло вследствие сокращения общего спроса из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции в первой половине 2020 года, поясняют в «Восточном».

«Текущий уровень средств физических лиц на дату выпуска настоящей консолидированной финансовой отчетности снизился на 3,3% по сравнению с началом года и составил 142,9 млрд рублей. Данное снижение наряду со снижением процентных ставок привело к сокращению процентных расходов. Сокращение средств клиентов — результат гибкого управления ликвидностью вследствие сокращения темпов кредитования. При этом банк продолжает сохранять высокий запас ликвидности», — отмечается в релизе.



По сравнению с концом прошлого года собственный капитал банка увеличился на 14,6% и составил 33,9 млрд рублей. Рост капитала произошел за счет прибыли от деятельности банка в 2020 году. Норматив достаточности базового капитала повысился на 0,6 процентного пункта и составил 6%. Нормативы достаточности основного капитала и достаточности собственных средств выросли на 1,6 п. п. и 1,7 п. п. до 9,3% и 10,7% соответственно.