Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги Совкомбанка. В частности, долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте повышены до уровня «Ba1» с «Ba2» с сохранением «стабильного» прогноза. Также повышены рейтинги риска контрагента и оценки риска контрагента. Базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности банка подтверждены на уровне «ba2». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Повышение рейтингов последовало за включением Совкомбанка 29 октября этого года в список системно значимых и связано с высокой, по мнению аналитиков, вероятностью поддержки банка со стороны ЦБ РФ в случае необходимости, следует из релиза.

Подтверждение базовой оценки кредитоспособности банка отражает его хороший потенциал по абсорбированию убытков, о котором свидетельствуют высокие показатели прибыльности до создания резервов и сильные позиции по резервированию; здоровые показатели качества активов, поддерживаемые хорошим уровнем диверсификации портфеля и значительной долей долговых бумаг высокого качества; хороший уровень ликвидности.

При этом давление на собственный кредитный профиль банка продолжают оказывать его подверженность рыночному риску и некоторая волатильность доходов, добавляют в Moody's.



В числе прочего агентство напоминает, что к Совкомбанку как к системно значимой кредитной организации теперь будут предъявляться повышенные регулятивные требования.

