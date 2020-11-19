Акибанк предлагает вклад «Альтернатива», приуроченный к 27-летию кредитной организации.

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, сроки: 31, 93 и 186 дней. Доходность составит 1,75%, 3,5% и 3,75% годовых. При условии приобретения страхового продукта действуют повышенные ставки: 2,25%, 3,75% и 4,25% годовых соответственно.



Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока.