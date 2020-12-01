Фондовые торги в России завершились во вторник в ощутимом плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,29% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 147,79 пункта. Индекс РТС взлетел на 2,27% — к отметке 1 311,05.

Акции СберБанка подорожали на 4,06%, «Норильского никеля» — на 1,95%, Московской биржи — на 1,52%, «Газпрома» — на 1,41%, «Полюса» — на 1,34%, МТС — на 0,89%, «Яндекса» — на 0,3%, «Магнита» — на 0,27%. Бумаги Mail.ru потеряли в цене 1,04%, «ЛУКОЙЛа» — 0,28%.



«Рынок снова растет и делает это довольно энергично. После небольшой паузы покупатели вернулись к приобретениям, хотя внешний фон пока не менялся существенным образом», — отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

По ее словам, ближайшая цель подъема для индекса Мосбиржи находится на отметке 3 150 пунктов. «Может ли туда забраться рублевый индикатор? Да, может, но чем выше, тем более явно создается впечатление пузыря», — предупреждает эксперт.

«На фондовые площадки сегодня вернулся позитив. Драйвером для всех ключевых рынков служат новости о вакцине: Pfizer подала заявку на регистрацию препарата в европейские органы по надзору. Накануне Moderna сделала то же самое, параллельно отправив заявку в американскую FDA», — пишет аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. При этом он указывает, что «нефть продолжает коррекцию. Сырьевые котировки слабо теряют, торгуясь под вечер немногим ниже 48 долларов».

«Во вторник российский фондовый рынок вновь перешел к росту на улучшении внешней конъюнктуры, чему способствовала публикация статистики по индексам деловой активности в производственном секторе европейских стран и США. В результате покупки на нашем рынке поддержала динамика западных площадок… При этом негативная динамика рынка энергоносителей… выступила лишь сдерживающим фактором», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе и ускорили рост. Рублевый индикатор достиг очередного максимума с января в 3 159 пунктов. Все меньше остается до годового пика в 3 226 пунктов, обновление которого на данный момент выглядит вполне возможным в декабре. Долларовый РТС держит курс на августовский пик в 1 336 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3 100—3 200 пунктов», — указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.