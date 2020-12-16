Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в декабре вырос до 49,8 пункта с ноябрьских 45,3 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.
Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста показателя до 45,8 пункта.
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