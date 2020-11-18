Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард полагает, что экономика еврозоны вряд ли сможет восстановиться до докризисного уровня в 2021 году. Такое мнение она выразила на организованном агентством Bloomberg международном форуме «Новая экономика», проходящем в онлайн-формате.

«Я думаю, что первая половина 2021 года, безусловно, будет трудной, и до конца года мы не достигнем того уровня, который был до пандемии», — отметила Лагард, добавив, что ключевой задачей в настоящее время является предотвращение перерастания экономического кризиса в финансовый. «Нам необходимо избежать этого, поскольку это может стать отягчающим фактором», — подчеркнула она.

При этом Лагард заметила, что новости о появлении вакцины от коронавируса не повлияют на планы банка по стимулированию экономики. «Я не уверена, что это сильно изменит правила игры для наших прогнозов», — констатировала глава ЕЦБ. «До того момента, как мы получили новости о вакцине, у нас были негативные данные о второй волне (коронавируса) и мерах сдерживания (инфекции), которые затронули одну страну за другой», — резюмировала она. Новые ограничительные меры, по ее словам, могут привести к тому, что с началом зимы экономика еврозоны окажется на грани нового спада.

В середине октября в интервью газете Le Monde Лагард указала на беспрецедентный характер экономического кризиса в Евросоюзе, разразившегося на фоне пандемии коронавируса. Она также акцентировала внимание на том, что «вторая волна эпидемии в Европе и новые ограничительные меры, которые ее сопровождают, увеличивают неуверенность и сказываются на восстановлении европейской экономики». Начавшееся летом оздоровление экономики, по ее мнению, шло неровно, было неопределенным и неполным. Вместе с тем глава ЕЦБ уточнила, что основной сценарий банка предусматривает падение ВВП в среднем на 8% в зоне евро в 2020 году с учетом предполагаемых частичных и локальных мер.