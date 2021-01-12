ВТБ начал прием заявок по новым условиям программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Они предусматривают выдачу кредитов по ставке не выше 7% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Программа 1764» предполагает льготное кредитование по ставке не выше 7% годовых с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета. Льготное финансирование доступно как на пополнение оборотных средств сроком до трех лет, так и на инвестиционные цели — до десяти лет, а также на иные предпринимательские цели и рефинансирование. Кредиты могут получить субъекты МСП из 20 приоритетных отраслей, согласно условиям госпрограммы.

«Сокращение максимальной процентной ставки по новым кредитам в рамках «Программы 1764» позволит дополнительно снизить кредитную нагрузку на бизнес и серьезно поможет работе предпринимателей в этом году. ВТБ готов максимально содействовать эффективной реализации этой и других госпрограмм», — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.