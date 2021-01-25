Банк «Интеза» предлагает клиентам оформить новую дебетовую карту Visa Platinum. Она оформляется в рублях, долларах и евро.

Стоимость обслуживания составит 1 200 рублей в первый год, 2 400 рублей — со второго.

Держатели карты получат кешбэк за покупки при сумме расходных операций за расчетный период от 20 тыс. рублей / 250 долларов / 250 евро в размере 5% в категориях «АЗС», «Красота и здоровье», «Фармацевтика и медицина». Максимальные ежемесячные выплаты составят 3 000 рублей / 37 долларов / 37 евро.

Снятие наличных в банкоматах банка будет бесплатным, в ПВН банка — 1%, минимум 20 рублей, в банкоматах других кредитных организаций составит 1%, минимум 200 рублей (0% при снятии до 50 тыс. рублей в месяц), в ПВН других кредитных организаций — 1%, минимум 200 рублей.

«Данная карта привлекает внимание наличием кешбэка и невысокой стоимостью обслуживания», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ксения Орлова.