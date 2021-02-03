Основные фондовые торги в РФ завершились в среду в минусе, показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,5% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3 343,46 пункта. Индекс РТС опустился на 0,86% — до отметки 1 387.

Акции «Полюса» подешевели на 2,64%, «Яндекса» — на 1,12%, СберБанка — на 0,61%, Московской биржи — на 0,3%, «Магнита» — на 0,07%. Бумаги «Норникеля» выросли в цене на 1,76%, «Газпрома» — на 1,26%, Mail.ru — на 1,18%, МТС — на 0,9%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,19%.



«В среду российский фондовый рынок не смог продолжить восстановление, начатое днем ранее, несмотря на улучшение внешней конъюнктуры. Существенную поддержку российским акциям оказывала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 58,5 доллара за баррель, установив новые максимумы в текущем году. При этом разнонаправленная динамика основных индексов в Европе и США не давала дополнительных ориентиров нашему рынку», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

По его мнению, «в дальнейшем снижение рынка может возобновиться на ухудшении внешней конъюнктуры, что уже до конца недели может привести к уходу индекса Мосбиржи ниже 3 300 пунктов».

«Среда для российского рынка акций прошла в отрицательной зоне, хотя стоит признать, что ближе к вечеру «медведи» немного успокоились. Боятся ли рынки капитала новых санкций и очередных митингов? Вряд ли, потому что все это далеко не новости, все это давно учли в ценах. Рынок продает, потому что на смену вчерашнему оптимизму не пришло ровным счетом ничего, а сам по себе он подниматься уже не может», — пишет старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.



«На мировых фондовых биржах в среду преимущественно сохранялся оптимизм, который для отечественных площадок, однако, не смог перевесить геополитический фактор. На российские активы оказывает давление санкционная угроза после вынесения приговора Навальному. Впрочем, даже рубль на данный момент реагирует на риски весьма сдержанно. До конкретных ограничительных шагов западных стран российские акции и валюта в случае поддержки внешнего фона могут продолжать попытки роста или консолидации», — полагает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

